В Химках будут производить ракетные двигатели

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Соглашение подписали губернатор МО и гендиректор АО "НПО Энергомаш" им. академика В. П. Глушко.

Губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор АО "НПО Энергомаш" им. академика В. П. Глушко Игорь Арбузов подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории региона в рамках Дня промышленника и предпринимателя Московской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу инвестиций и инноваций Московской области.

Данный инвестиционный проект предполагает реконструкцию и техническое перевооружение комплекса для производства ракетных двигателей на территории городского округа Химки. Общий объем финансирования инвестиционного проекта оценивается в 6,96 миллиарда рублей.

"Правительство Московской области стимулирует модернизацию и развитие предприятий. Капитальные вложения во вновь построенные здания и сооружения, за исключением жилых и торговых, стоимостью более 50 миллионов рублей, признаются нами стратегическими инвестиционными проектами", — заявил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев

Также он добавил, что инвесторам снизят ставки налога на прибыль на 4,5% и освободят от уплаты налога на имущество в отношении созданных зданий/сооружений сроком на четыре года.

