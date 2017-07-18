В «МАКС–2017» принимают участие 52 подмосковные компании

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Впервые в выставке будут участвовать центры Молодежного инновационного творчества из разных городов региона.

Как сообщил телеканал "360", в "МАКС–2017" принимают участие 52 компании из МО, среди них — "НПО Лавочкина" (Химки), "РКК "Энергия" (Королев), ЦАГИ и "ЛИИ им. М.М. Громова" (Жуковский). Также впервые в 2017 году в выставке будут участвовать центры Молодежного инновационного творчества из разных городов МО — Дмитрова, Дубны, Жуковского и других.

"Само проведение "МАКСа" — большой праздник не только для жителей Жуковского и Московской области. Очень много гостей приезжает, особенно в воскресенье, на демонстрацию уникальных, современных, высокотехнологичных полетов. Кроме этого, у нас расположено 52 предприятия на территории этой выставки, которые работают в Подмосковье. На 10 больше, чем двумя годами ранее", — отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

