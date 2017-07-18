Парк "Патриот" вошел в тройку популярных тематических парков для отдыха

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Расположенный в Одинцовском районе Московской области тематический парк "Патриот" стал одним из самых популярных в России среди отдыхающих летом текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства "ТурСтат".

Помимо парка "Патриот" в рейтинг вошли приморский Сафари-парк, кировский "Юркин парк", сочинский "Сочи Парк", московские "Кидзания" и "Мастерславль", петербургский "Диво Остров" и другие.

Рейтинг парков составлен по результатам анализа их популярности, в него вошли парки с платным входом.

Стоимость отдыха в парках развлечений составляет от 200 до 2,4 тысячи рублей в день. В парке "Патриот" стоимость входного билета составляет 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей. Ближайшие тематические мероприятия в парке в этом году — это "День ВДВ" (29 июля) и фестиваль "МотоАрмия", который пройдет с 30 сентября по 1 октября.