Четыре тысячи автобусов Мострансавто оборудуют для безналичной оплаты

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Для безналичной оплаты проезда стационарным оборудованием оснастят более 4200 автобусов Мострансавто.

В настоящий момент автобусы большого класса городского сообщения в Подмосковье оснащают оборудованием для оплаты проезда по карте "Стрелка" — валидаторами, турникетами и бортовыми компьютерами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на генерального директора ГУП МО "Мострансавто" Владислава Мурашова.

Всего оборудованием оснастят более 4200 автобусов Мострансавто. Это совместный проект правительства МО, Мострансавто и АО "УЭК".

Оборудование начнет работать после тестирования и отработки сценариев обслуживания пассажиров с соцкартами, картой "Стрелка" и оплатой за наличный расчет.