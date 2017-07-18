В Подмосковье демонтировали более 850 опасных детских площадок

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. На территории Московской области с начала 2017 года специалисты демонтировали более 850 площадок, опасных для жизни и здоровья детей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

"С начала 2017 года Госадмтехнадзор проверил 6,6 тысячи детских площадок. Уже более 850 потенциально опасных для детей площадок демонтировали в Подмосковье", — заявила Татьяна Витушева, начальник Госадмтехнадзора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал качественно выполнять ремонт дворов при любых погодных условиях.