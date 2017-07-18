Этнофестиваль "Зарайский ратный сбор" пройдет 29 июля

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Около подмосковного Зарайска 29 июля на территории строящейся культурно-исторической базы "Кремль имени Евпатия Коловрата" пройдет фестиваль "Зарайский ратный сбор", говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"По данным аналитического агентства ТурСтат, "Зарайский ратный сбор" сегодня занимает второе место в десятке самых посещаемых этнофестивалей России. В этом году он состоится 29 июля на территории строящейся культурно-исторической базы "Кремль имени Евпатия Коловрата", расположенной около старинного подмосковного города Зарайска", — говорится в сообщении.

Все мероприятия будут представлены на восьми площадках. Откроет фестиваль поединок европейских рыцарей и русской дружины, а на площадке средневековой Руси витязи проявят ловкость в метании сулицы, копья и топора. Лучный турнир выявит самого меткого стрелка. Посетители увидят бои дружин и поединки воинов в аутентичном снаряжении, уточняется в материале.

Также внимание гостей привлечет необычная женская эстафета с преодолением полосы препятствий, во время которой дамы продемонстрируют навыки приготовления древнерусских угощений. В том числе в программу вошли соревнования по бегу "Зарайская верста" и средневековое регби с чучелом барана вместо игрового мяча "Зарайская кила". Причем все спортсмены будут в средневековых доспехах, добавляется в сообщении.

По данным пресс-службы, атмосфера европейского средневековья будет воссоздана в групповых и индивидуальных боях тяжеловооруженных рыцарей на четвертом этапе "Кубка Донжона". Конные бои рыцарей и состязания по стрельбе из лука на скаку позволят оценить великолепную выучку и отвагу участников.

В Ремесленной слободе будут работать мастерские: гончарная, скорняжная, швейная, кузнечная и другие. А в Торговой слободе можно будет выбрать и приобрести одежду, ткани, предметы обихода, доспехи, реплики древних украшений, подчеркивается в материале.

"Фестиваль "Зарайский ратный сбор" будет проходить уже в седьмой раз. Традиционно он погружает участников и зрителей в эпоху Средневековья, объединяет единомышленников, знакомит с забытыми традициями Древней Руси. В этом году в рамках "Зарайского ратного сбора" пройдет этно-фольклорный музыкальный фестиваль "Зарайская Слобода", а также — незабываемое огненное шоу, ночная фолк-дискотека и ночной фейерверк", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, которую цитирует пресс-служба.