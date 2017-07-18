В Подмосковье планируют благоустроить 1,5 тысячи дворов в 2017 году

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Подмосковье в 2017 году планируется благоустроить 1460 дворов, говорится в материалах к заседанию областного правительства.

Работы по благоустройству текущего года должны завершиться к октябрю, указывается в материалах.

Всего в области более 13 тысяч дворов. В 2015-2016 годах уже проведено благоустройство 3194 дворов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил ежегодно приводить в порядок не менее 10% дворовых территорий Московской области.

В Подмосковье предусмотрены шесть обязательных элементов благоустройства дворов. В каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места. Каждый двор должен иметь элементы озеленения и благоустроенные контейнерные площадки для сбора мусора. Также обязательным элементом является информационный стенд, на котором управляющие компании должны размещать и регулярно обновлять важную для жителей информацию, отмечается в сообщении.

Больше всего дворов в 2017 году должны привести в соответствие с нормами в Люберцах (67), Химках (52) и Мытищах (50).