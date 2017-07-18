В Химках создадут предприятие по производству ракетных двигателей

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На территории подмосковных Химок планируют создать предприятие по производству ракетных двигателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В рамках Дня промышленника и предпринимателя Подмосковья между Московской областью и АО "НПО Энергомаш" имени академика Глушко было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории региона, отмечается в материале.

"Инвестпроект предполагает реконструкцию и техническое перевооружение комплекса для производства ракетных двигателей на территории городского округа Химки. Общий объем финансирования инвестиционного проекта оценивается в 6,96 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

АО "НПО Энергомаш" является инициатором трех стратегических инвестиционных проектов: "Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства и цеха гальванопокрытий с очистными сооружениями", "Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы двигателя РД —191" и "Реконструкция энергетического комплекса". Общий объем инвестиций предприятия по трем проектам составит свыше 9 миллиардам рублей, а сумма налоговых льгот в период до 2020 года — более 1 миллиарда рублей, отмечается в материале.

"Правительство Московской области стимулирует модернизацию и развитие предприятий. Капитальные вложения во вновь построенные здания и сооружения, за исключением жилых и торговых, стоимостью более 50 миллионов рублей признаются нами стратегическими инвестиционными проектами, а инвесторам предоставляются льготы в виде снижения ставки налога на прибыль на 4,5% и освобождения от уплаты налога на имущество в отношении созданных зданий сроком на 4 года", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, его слова приводятся в пресс-релизе.