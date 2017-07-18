В Московской области почти шесть тысяч медработников повысили квалификацию

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Около шести тысяч медсестер, фельдшеров и акушерок повысили квалификацию в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

Как отмечается в материале, обучение организовано в подмосковных медицинских колледжах.

"Медицинский работник должен повышать квалификацию каждые пять лет. Без этой подготовки он не будет допущен к медицинской деятельности. Обучение среднего медперсонала организовано в основных зданиях подмосковных медколледжей в Москве, Раменском, Орехово-Зуеве, Серпухове, Пушкине и на базе филиалов по региону", — добавила Забралова.

По данным пресс-службы, в настоящее время в подмосковных учреждениях здравоохранения работают более 51 тысячи медицинских работников среднего звена. С мая 2017 года среднему медперсоналу в Подмосковье зарплата повышена на 15%, с сентября планируется повышение на 19%