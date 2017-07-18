Специалистов космической отрасли привлекают в Подмосковье жильем

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл — РИА Новости. Московская область привлекает специалистов для работы на предприятиях космической отрасли с помощью предоставления жилья, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на авиасалоне МАКС-2017, который открылся во вторник в Жуковском.

"Предприятия космической и оборонной отраслей всегда ставят перед нами вопрос предоставления жилья молодым специалистам, работающим на этих предприятиях. У нас есть разные программы для решения вопроса. Первая — облегченный доступ на рынок строительства, когда предприятие строит жилье для своих специалистов. И наша собственная программа, когда предоставляется квартира по социальной ипотеке и человек платит только проценты по кредиту", — сказал губернатор журналистам после осмотра павильона Роскосмоса.

По словам Воробьева, в прошлом году специалисты, работающие на предприятиях космической отрасли в Подмосковье, получили 10 квартир по областной программе социальной ипотеки.

Как ранее сообщалось, подпрограмма "Социальная ипотека" реализуется в рамках областной программы "Жилище" с 2016 года. Правительство региона половину стоимости квартиры выдает в виде жилищной субсидии, половину выплачивает в течение всего срока погашения ипотеки, участники программы должны будут выплачивать лишь проценты по кредиту. Программа рассчитана на три года, купить квартиру можно как в новостройках, так и на вторичном рынке. Планируется, что за три года реализации программы жилье получат более 1,3 тысячи подмосковных учителей, врачей и ученых.