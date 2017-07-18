В Подмосковье ликвидировали четыре нелегальные свалки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Четыре нелегальных свалки ликвидировано в Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

"Навалы строительного и бытового мусора убраны в селе Петрово-Дальнее городского округа Красногорск, поселках Дергаево (Раменский район) и Радужный (Коломенский), а также в Одинцовском районе", — говорится в сообщении.

Глава Минэкологии Александр Коган отметил, что одинцовская администрация – одна из наиболее активных в сфере борьбы со свалками. За три недели в районе ликвидированы свалки в Одинцово и в Барвихинском поселении общей площадью почти 0,5 гектара, вывезено свыше 500 кубометров мусора. Информация о еще трех крупных навалах мусора направлена в Госадмтехнадзор и правоохранительные органы для принятия административных мер к собственникам земельных участков.