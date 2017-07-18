Экстренную соцпомощь получили более 21 тысячи жителей Подмосковья в 2017 г

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. С начала 2017 года в Московской области оказали экстренную социальную помощь более 21 тысяче местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

В материале отмечается, что экстренную социальную помощь могут назначить в случае возникновения трудной жизненной ситуации или кризисной ситуации.

"В 2017 году экстренная социальная помощь оказана более 21 тысяче жителей Подмосковья. <…> В 2017 году в Подмосковье на оказание экстренной социальной помощи жителям области выделено 176,4 миллиона рублей", — приводятся в сообщении слова Забраловой.

Она пояснила, что инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, повреждение жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа — ситуации, при которых жители Подмосковья могут обратиться за экстренной социальной помощью.

Как отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, слова которой приводятся в материале, в случае повреждения или утраты жилого помещения, имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч рублей — одиноко проживающему гражданину.

"В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей — одиноко проживающему гражданину", — добавила Фаевская.

В настоящее время меры социальной поддержки за счет средств областного и федерального бюджетов получают 2,4 миллиона жителей Подмосковья, заключается в сообщении.