В Московской области план по ремонту подъездов выполнили на 60% в этом году

КРАСНОГОРСК, 18 июл — РИА Новости. Программа ремонта подъездов в Московской области в этом году выполнена на 60%, сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин на заседании правительства области.

"Программа ремонта подъездов является на сегодняшний момент единственной реализуемой в РФ такого объема. Более двух миллиардов средств выделяется из бюджета Московской области, 0,75 миллиарда — из средств муниципальных образований. И для того, чтобы обеспечить вовлечение жителей в этот процесс, до 5% средств дополнительно выделяется самими собственниками… Мы выполнили 7,65 тысяч объектов — 60% текущего плана", — сказал Хромушин.

Он отметил, что в число лидеров входят Реутов, Долгопрудный, Королев, Красногорск, в числе отстающих по плану ремонта — Краснознаменский и Солнечногорский районы, Серпуховский и Ногинский, Химки.