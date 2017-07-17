В Подмосковье по программе "Добродел" отремонтировали 13 дорог

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Подмосковье дорожные службы завершили укладку асфальта на участках 13 региональных дорог, выбранных по итогам народного голосования на портале "Добродел". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На сегодняшний день работы по укладке асфальтобетонного покрытия выполнены в девяти муниципальных образованиях на 13 участках дорог, победивших в голосовании", — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Московской области Игорь Тресков.

Также он добавил, что продолжается ремонт еще 20 дорог в Красногорском, Ступинском, Воскресенском, Наро-Фоминском, Люберецком, Раменском районах, в Коломне, Королеве, Егорьевске, Ивантеевке, Серпухове.

В настоящий момент полностью завершился ремонт автодорог "М-7 "Волга-Бисерово" с 0 км по 2,5 км в Ногинском районе, "ММК-"Нащекино"-п.Ганусово" с 0 км по 0,5 км в Раменском районе, "Щелково-Фряново" с 2,3 км по 3,7 км в Щелковском районе. На этих участках дорог произведена замена асфальтобетонного покрытия, нанесена разметка, установлены дорожные знаки.