Подмосковный совхоз имени Ленина на 20% сократил план по сбору клубники

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В подмосковном совхозе имени Ленина еще зимой рассчитывали, что этим летом удастся собрать урожай в 1 тысячу тонн. Однако ввиду неблагоприятных погодных условий клубника стала портиться. Об этом сообщил телеканал "360".

"Но из-за погоды нам пришлось скорректировать план, и мы поставили задачу собрать 800 тонн ягоды, потому что она гниет", — отметил директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

В настоящий момент в совхозе собрано 460 тонн клубники. Однако несколько тонн ягоды пришлось переработать.

В текущем году в Подмосковье площадь посадки клубники увеличилась на 13,5 гектаров. Общая площадь клубничных полей составила 121,3 гектара. Совхоз имени Ленина высадил 90 гектаров. Сейчас на территории Московской области насчитывается восемь производителей клубники.