Еще четыре центра материнства и детства откроются в Подмосковье осенью

СЕРГИЕВ ПОСАД, 17 июл — РИА Новости. Еще четыре центра материнства и детства откроются в Подмосковье в сентябре этого года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время осмотра хода строительства роддома в Сергиево-Посадском районе.

"Осенью заработают пять комплексных центров оказания помощи матерям и детям. Откроются четыре центра в Сергиевом Посаде, Раменском, Коломне и Щелкове. В подобном центре в Наро-Фоминске, начавшем работу 30 июня, уже родились более 100 детей", — сказал Воробьев, осмотрев здание центра и пообщавшись с персоналом.

Центр материнства, который осмотрел сегодня губернатор Подмосковья, расположен в 9 километрах к северу от Сергиева Посада около села Мишутино. Четырехэтажный медицинский центр рассчитан на 150 стационарных коек, планируется открытие гинекологического отделения на 30 коек и женской консультации на 300 посещений в день. Планируемая мощность нового родильного дома — 2,7 тысяч родов в год. Медицинская помощь будет оказываться не только жительницам Сергиево-Посадского района, но и Талдомского и Дмитровского районов. Готовность объекта — более 90%, ведутся пуско-наладочные работы, поставка и монтаж медицинского оборудования, говорится в сопроводительных материалах.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Московской области, ввод в эксплуатацию новых учреждений родовспоможения позволит повысить качество и доступность оказываемой медицинской помощи для беременных женщин и новорожденных. В частности, высокотехнологичная медпомощь для женщин с преждевременными родами увеличится с 56 до 85 процентов, выживаемость новорожденных с экстремально низкой массой тела вырастет с 71,5 до 85 процентов. "Введение в строй новых учреждений родовспоможения, выполнение других мероприятий государственной программы "Здравоохранение Подмосковья" позволили уже в этом году снизить показатель младенческой смертности на 20 процентов по сравнению с 2016 годом.