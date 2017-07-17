В Подмосковье провели 126 форумов "Управдом" с начала года

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Муниципальные форумы председателей советов многоквартирных домов "Управдом" провели в Московской области 126 раз с начала 2017 года, еще планируется организовать свыше 270 подобных форумов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала года в регионе проведено 126 муниципальных форумов председателей советов многоквартирных домов "Управдом". Форумы были организованы на территории практически всех муниципальных образований Подмосковья", — приводятся в материале слова Пестова.

В мероприятиях принимают участие представители регионального министерства ЖКХ, Госадмтехнадзора, Госжилинспекции, Главного управления социальных коммуникаций Московской области, председатели советов многоквартирных домов, общественники и руководители управляющих компаний, напоминается в материале.

"Среди вопросов, которые чаще всего волнуют жителей в рамках форумов "Управдом" — оплата жилищно-коммунальных услуг, реализация программ капитального и текущего ремонта, благоустройство дворовых территорий, качество тепло- и водоснабжения. Все вопросы, озвученные в ходе форумов, берутся на контроль областными и муниципальными органами власти", — подчеркнул Пестов.

С 2016 года в четыре раза увеличена интенсивность проведения форумов "Управдом". В каждом муниципалитете такие форумы должны проводиться как минимум раз в квартал. Таким образом, в 2017 году в городах и районах Подмосковья планируется провести свыше 270 форумов. В конце года состоится областной форум "Управдом", на котором будут подведены итоги муниципальных форумов и поставлены задачи на следующий год, заключается в пресс-релизе.