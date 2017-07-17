В Серпухове открыли площадку для воркаута

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Жители подмосковного Серпухова теперь могут посетить первую площадку для воркаута, которая открылась по губернаторской программе "Наше Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

"В "сквере со львами" в Серпухове сегодня открылась первая площадка для воркаута, установленная по программе губернатора Московской области "Наше Подмосковье" в этом году", — сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

На площадке расположены уличные тренажеры и спортивные элементы для занятий workout. Площадка имеет прорезиненное покрытие, которое значительно снижает риск травм при падении. Также силами муниципалитета благоустроена территория вокруг площадки: для удобства жителей организованы пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны для мусора, смонтировано уличное освещение, поясняется в материале.

По состоянию на середину июля в регионе открыто около десятка детских площадок, установленных по программе губернатора "Наше Подмосковье", отмечается в сообщении.

В 2017 году планируется установить не менее 190 детских игровых площадок. В настоящее время сформирован адресный перечень детских игровых площадок первого этапа по 101 адресу. Все площадки отвечают современным стандартам, имеют мягкое прорезиненное покрытие и абсолютно безопасны для детей. Всего в период с 2013 по 2016 годы в Московской области было установлено 320 новых детских игровых комплексов.