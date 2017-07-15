В Подмосковье прошло открытие фестиваля русской культуры

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Фестиваль русской культуры "Славянский мир" открылся в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре Московской области, сообщил телеканал "360".

Для посетителей фестиваля выступят музыкальные коллективы, играющие на лютне, арфе и гуслях, а также хор Московского Данилова монастыря. На ярмарке представили различные игрушки и поделки, предметы старославянского быта и русские пряники.

Кроме того, на фестивале можно будет посетить мастер-классы, на которых обучают рисованию на песке, изготовлению аутентичных украшений.

"Славянский мир" будет открыт в Подмосковье до 16 сентября. Он будет работать в Коломне, Клину и Кашире.