Фестиваль цветов пройдет в подмосковной Истре в конце июля

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Фестиваль "Цветы Подмосковья" будет проходить в 15-й раз.

Фестиваль цветов пройдет подмосковной Истре с 27 по 30 июля. Фестиваль станет тематическим и будет называться "Чеховская Истра". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Праздник цветов уже считается традиционным и пользуется большой популярностью у местных жителей, потому что после фестиваля все цветочные композиции, сделанные для конкурса, оставят в Истре.

По заявлению Евгения Хромушина, министра ЖКХ Подмосковья, на этот фестиваль для участия подали 42 заявки.

"Мы предложили участникам фестиваля создать композиции из растений, упоминавшихся в произведениях классика. В настоящее время подготовительные работы вступили в финальную стадию",- рассказал Евгений Хромушин.