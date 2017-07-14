Московскую область назвали одной из самых спортивных в России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Регион занял в списке субъектов РФ четвертое место.

Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых спортивных городов и областей страны. В этом списке Московская область заняла четвертое место, сообщил телеканал "360".

Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в десятку вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославская и Ленинградская области, Омск и Тверская область.

Лист спортивных городов и регионов составили на базе данных о распространенности любительских спортивных мероприятий и соревнований. Среди них бег, триатлон, плавание и велогонки. Как сообщает агентство, самое большое количество участников в триатлонах в Московской области. А марафоны и полумарафоны очень популярны в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.