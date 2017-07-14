Около 90 врачей пришли на работу в села Подмосковья с начала года

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Медики могут принять участие в федеральной программе "Земский доктор".

С начала года на работу в села в Московской области пришли около 90 врачей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Она заявила, что на работу было принято 87 врачей. Все они могут принять участие в федеральной программе "Земский доктор", в рамках которой предусмотрена единовременная выплата пособия в один миллион рублей. Программа работает по принципу софинансирования: часть средств идет из федерального, часть — из регионального бюджетов.

По условиям программы, участники должны быть моложе 50 лет, иметь высшее медицинское образование, а также иметь стаж работы врачом в селе пять лет.

За 2016 год в рамках программы на работу в подмосковные села были устроены 250 врачей, в 2017 году планируется привлечь 150 врачей.