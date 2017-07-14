Создание "зеленого пояса" в Подмосковье будут регулировать местные власти

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Правительство Подмосковья теперь сможет принимать решения по созданию "зеленого пояса" вокруг Москвы, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Мособлдума на очередном 28-м заседании приняла изменения в закон региона "О правительстве Московской области". Согласно им, региональное правительство наделяется полномочиями по согласованию решения правительства РФ о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Москвы. С соответствующей инициативой могут выступить НКО, органы госвласти или местного самоуправления", — говорится в сообщении.

Как отметили в областном парламенте, федеральный закон "Об охране окружающей среды" предусматривает, что лесопарковый комплекс может быть создан на территориях, на которых располагаются леса и территории зеленого фонда, прилегающие к ним. Решение о включаемых территориях будет приниматься правительством Московской области.

"Однако прописан ряд земельных участков, которые не могут быть включены в "зеленый щит" — к ним относятся загрязненные территории, земельные участки с объектами капстроительства, участки, зарезервированные для государственных нужд", — добавили в Мособлдуме.

Также был установлен размер штрафов за вырубку деревьев в "зеленом поясе": граждан будут штрафовать на 5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 20 до 40 тысяч, а для юридических лиц – от 250 до 500 тысяч рублей.