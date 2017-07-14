В Подмосковье финская Huhtamaki планирует увеличить объем продукции на 20%

МОСКВА, 14 июля — РИА Новости. Завод финской компании Huhtamaki в Подмосковье планирует увеличить объем выпускаемой продукции на 20%, сообщила журналистам исполнительный директор ООО "Хухтамаки СНГ" Гала Мансурова после рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в России Миккой Хаутала.

"Объемы производства нашей компании в городе Ивантеевка растут, и за почти 25 лет деятельности здесь оба наших дивизиона — одноразовой посуды и упаковки из волокна — выросли фактически на порядок. Сейчас мы производим 1 миллион продукции в сутки и стремимся увеличить свои мощности в следующий период на очередные 20%", — сказала Мансурова.

Исполнительный директор завода Huhtamaki рассчитывает на поддержку подмосковных властей. "Это вопрос предоставления нам технических условий присоединения по дополнительным лимитам газа. У нас очень энергоемкое производство, и мы используем большое количество газа. Как только у нас появляются технические условия, у нас появляется и возможность продолжать достаточно серьезные инвестиции в Московскую область и в наше производство. Будет строиться дополнительный складской комплекс и производственные помещения", — заявила Мансурова.

Как уточняется в сопроводительных документах, компания Huhtamaki производит упаковку для продуктов питания и напитков из пластика и бумаги. Российский завод Huhtamaki открылся в подмосковной Ивантеевке в 1994 году и является крупнейшим предприятием компании в Восточной Европе, а также крупнейшим в России и СНГ производителем упаковки для яиц. Общий объем инвестиций в завод — 125 миллионов евро.