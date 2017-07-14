В подмосковные села с начала года устроились на работу 87 врачей

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В подмосковные села с начала года устроились на работу 87 врачей, всего в этом году планируется привлечь на работу в села региона 150 врачей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С начала 2017 года в Подмосковье на работу в сельскую местность приняты 87 врачей", — сообщила Забралова, чьи слова приводятся в материале.

Врачи, поступившие на работу в сельскую местность, могут участвовать в федеральной программе "Земский доктор". В рамках программы при поступлении на работу в сельский населенный пункт врач получает единовременное пособие в размере 1 миллион рублей, отмечается в сообщении.

"Программа действует на софинансировании: средства на выплату выделяются из федерального и регионального бюджетов. Обязательные требования к участникам: высшее медицинское образование, возраст до 50 лет, обязанность отработать врачом в сельской местности в течение 5 лет. Всего в этом году по программе планируется привлечь на работу в села Подмосковья 150 врачей", — отметила Забралова.

В 2016 году в рамках федеральной программы в сельскую местность Московской области на работу приняли 250 врачей.