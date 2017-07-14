Фестиваль "Цветы Подмосковья" пройдет в Истре с 27 по 30 июля

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Завершается подготовка к фестивалю "Цветы Подмосковья", который пройдет в Истре с 27 по 30 июля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства ЖКХ Московской области Вадим Кудасов.

По его словам, фестиваль пройдет в Подмосковье в 15 раз, его тема — "Чеховская Истра".

"Фестиваль цветов после долгого перерыва был возрожден в 2013 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева, который придал ему новый смысл. Если раньше все цветочные композиции по окончании фестиваля демонтировались, то теперь они остаются в городе, где проводилось мероприятие, и становятся украшением парков и скверов", — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что место проведения фестиваля определяется тематикой. В этом году фестиваль решено посвятить Антону Чехову, поэтому местом проведения была выбрана Истра, где жил писатель. Участникам предложено создать композиции из растений, упоминавшихся в произведениях классика.

На участие в фестивале поступило 42 заявки от различных муниципальных образований, уточняет источник. "Неучастие того или иного муниципалитета в фестивале вызвано лишь расстоянием, которое с трудом перенесут экспонаты — цветочные композиции", — добавил Кудасов.

Сейчас в Истре проводится разметка участков с учетом поданных заявок, рассчитывается потребность воды и грунта, завершается очистка территории. В этом году основными номинациями фестиваля стали: "Цветник", "Цветник с элементами вертикального озеленения" и "Ландшафтный дизайн". Награды будут вручаться по дополнительным номинациям: "Оригинальная идея", "Приз зрительских симпатий", "Энтузиазм", "За лучшее раскрытие темы". Точные суммы призов не называются, но в МинЖКХ региона уточнили, что призы победителям в различных номинациях составят порядка одного миллиона рублей.