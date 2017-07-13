Сборная Италии хочет тренироваться на подмосковной базе во время ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1061)

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В качестве базы иностранцы выбрали стадион "Строитель" в Наро-Фоминском районе, где проходит реконструкция.

В ходе подготовки тренировочных баз Подмосковья к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года проходит реконструкция стадиона "Строитель" в поселке Селятино Наро-Фоминского района. Об этом сообщил телеканал "360".

Стадион планируется сдать в эксплуатацию в марте 2018 года. Общий бюджет работ составит 137 миллионов рублей.

Представители зарубежных сборных по футболу уже посетили стадион "Строитель". Представители сборной Италии выразили заинтересованность в этой площадке. Руководитель комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Наро-Фоминского муниципального района Андрей Михайлов сообщил также, что итальянцы выразили желание арендовать бассейн и тренажерный зал строящейся ледовой арены.