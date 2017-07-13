Подмосковье выделило 9 млн рублей на стипендии одаренным детям-инвалидам

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Порядка 9 миллионов рублей выделила Московская область на именную ежемесячную стипендию губернатора региона, в 2018 году ее будут получать уже 150 одаренных детей-инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым с 1 января 2018 года будет выплачиваться ежемесячная стипендия 150 одаренным детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Из областного бюджета на эти цели будет выделено 9 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в 2017 году обладателями этой награды стали 100 ребят — победителей региональных и Всероссийских фестивалей и конкурсов из 25 муниципальных образований Московской области..

Всего в детских школах искусств, музыкальных колледжах и художественных школах области сегодня занимаются более 500 ребят этой категории. Обучение их осуществляется по 16 специальностям как по общим, так и адаптированным, индивидуальным программам, уточняется в материале.

"Создание доступной среды в учреждениях сферы культуры Московской области позволило увеличить количество детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, по сравнению с 2008 годом, в три раза. В 2017 году, например, на детские школы искусств, в которых обучаются дети с особенностями здоровья, выделена субсидия в размере свыше 42 миллионов рублей из федерального бюджета, бюджета Московской области и софинансирование из средств муниципальных бюджетов", — приводятся в сообщении слова министра культуры региона Оксаны Косаревой.