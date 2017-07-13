В Подмосковье подготовили туристические маршруты к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1060)

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Маршруты, охватывающие пять городов, подготовили для туристов к чемпионату мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"Министерством культуры Московской области специально для туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу-2018, разработаны пешеходные маршруты, охватывающих пять городов Подмосковья", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, это Сергиев Посад. Главная достопримечательность — архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, являющийся единственным объектом Московской области, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории района располагается более 250 архитектурных, археологических и мемориальных памятников.

А также Коломна, главная достопримечательность которой — архитектурный ансамбль Коломенского кремля. В городе расположены 27 объектов показа, 22 храма и монастырей, две усадьбы, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в список вошел Клин со своей главной достопримечательностью — мемориальным музыкальным музеем-заповедником Чайковского. В городе находятся 80 памятников, 13 усадеб, 40 храмов и монастырей, добавляется в материале.

"Истра. Туристско-рекреационный кластер "Русская Палестина". <…> На территории находятся пять музеев, 104 памятника, 30 храмов и монастырей, девять усадеб. Дмитров. Главной достопримечательностью является архитектурный ансамбль Дмитровского Кремля. В городе находятся пять музеев, 104 памятника, 30 храмов и монастырей, девять усадеб", — перечисляется в сообщении.

В материале отмечается, что во время футбольного первенства планеты вход в подмосковные государственные музеи по паспорту болельщика будет бесплатным. Кроме того, в период турнира — с 14 июня по 15 июля 2018 года — государственные музеи будут работать без выходных.

Чемпионат мира по футболу-2018 — 21-й чемпионат мира по футболу FIFA, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в "Лужниках".

Московская область вместе со всей страной готовится к чемпионату мира по футболу. В рамках подготовки к этому спортивному событию в Подмосковье планируется реконструировать более десятка тренировочных баз.