Подготовка к зиме систем ЖКХ Подмосковья опережает график

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Подготовка жилищно-коммунального комплекса Московской области к отопительному периоду ведется с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

По словам Пестова, которые приводятся в пресс-релизе, по состоянию на июль готовность объектов ЖКХ региона к осенне-зимнему сезону составляет 40% при плановом показателе в 30%.

"К началу осенне-зимнего периода необходимо подготовить более 2,4 тысячи котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных сетей, 12 тысяч километров канализационных сетей, более 600 канализационных насосных станций", — сообщается в материалах.

Все работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2017-2018 годов запланировано завершить до 15 сентября. С этой даты и до начала отопительного периода на всех котельных должны быть проведены пробные топки. В Московской области подготовка к зиме опережает график по всем показателям: сформировано 72% годового запаса жидкого резервного топлива, готовность тепловых, водопроводных и канализационных сетей составляет порядка 36%, котельных — 33%, добавляется в материале.