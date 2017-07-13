В Орехово-Зуево открыли кабинет компьютерной томографии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Кабинет с компьютерным томографом, который рассчитан на детей и позволяет уменьшить дозу рентгеновского облучения до 40% без потери качества, заработал в поликлинике подмосковного Орехово-Зуева, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

"Компьютерный томограф сегодня начал свою работу и принимает первых маленьких посетителей, в поликлинике №2 по адресу: город Орехово-Зуево, улица Парковская, 57. Для того чтобы аппарата начал свою работу, в специально отведенном помещении был проведен ремонт. После монтажа оборудования кабинет начал свою работу", — говорится в сообщении.

С помощью данного оборудования можно получать изображения высокого разрешения при оптимальной лучевой нагрузке в широком спектре процедур, включая кардиологические, ангиографические, ортопедические, исследования головного мозга, грудной клетки, брюшной полости, перечисляется в материале.

Программное обеспечение позволяет регистрировать пациентов, формировать базу данных, просматривать изображения, предусматривает предпросмотр, настройку и печать изображения. Возможна автоматическая речевая функция, отмечается в пресс-релизе.

"Оборудование рассчитано на детское население Орехово-Зуевского района, города Орехово-Зуево, Шатурского района, Егорьевска и Рошаля. Компьютерный томограф позволяет уменьшить дозу рентгеновского облучения, которую получают пациенты, до 40% без потери качества" — отметил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков, его слова приводятся в материале.