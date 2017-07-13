В подмосковной Ивантеевке появится торгово-сервисный центр в 2018 году

МОСКВА, 13 июл — РИА Недвижимость. Торгово-сервисный центр, который улучшит инфраструктуру района, появится после реконструкции дома быта в подмосковной Ивантеевке, сообщается в пресс-релизе Главгосстройнадзора Московской области.

"Через региональный портал госуслуг в Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале реконструкции здания дома быта по адресу: Ивантеевка, улица Дзержинского, 21/2", – говорится в сообщении.

Реконструкция существующего трехэтажного здания общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров включает усиление фундамента и оснований, капитальный ремонт внутренних помещений, фасадные работы по облицовке здания, благоустройство прилегающей территории. "По завершению работ дом быта превратится в современный торгово-сервисный центр и улучшит инфраструктуру района", – цитируются в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева.

Застройщиком выступает ООО "Аквамарин", генподрядчиком – ООО "СК-Сервис". Завершить все работы планируется к началу 2018 года, добавляется в материале.