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Новости Подмосковья

В Клинском районе обнаружили гигантский муравейник диаметром 2,5 метра

15:5513.07.2017
0830
© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской областиСамый большой муравейник Подмосковья. Архивное фотоСамый большой муравейник Подмосковья. Архивное фото
© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской области

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Самый большой муравейник Подмосковья обнаружили в Клинском районе в рамках мониторинга редких видов флоры и фауны, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Муравьи «целуются» и обмениваются феромонами
© Фото : Adria C. LeBoeuf
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"Гнездо рыжих лесных муравьев, найденное в лесах Клинского района, имеет высоту около 1,7 метра и диаметр основания 2,5 метра. По отзывам экспертов, такие муравейники встречаются в настоящее время в Подмосковье чрезвычайно редко, этот является самым крупным из всех встреченных в последние годы. Специалисты отмечают, что благодаря своим размерам муравейник устоял даже при попытке кабанов разрыть его", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.

По его словам, на территории Подмосковья обитает 41 вид муравьев, в том числе занесенный в Красную книгу Московской области черноголовый муравей. Существует несколько действующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий, в которых муравьи являются объектами особой охраны, такие как памятник природы "Комплексы гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы" в Ленинском районе.

"В Минэкологии нередко обращаются с вопросом: не опасны ли муравьи для человека? Никакой опасности для человека рыжие лесные муравьи не представляют. Напротив, они исключительно полезны, поскольку уничтожают огромное число вредных для леса насекомых. Принято считать, что один средний по размерам муравейник очищает от вредителей примерно четверть гектара леса. Конечно, если потревожить муравьиную семью, ее члены отчаянно защищаются, кусаясь и брызгая едкой муравьиной кислотой. Но тревожить их ни в коем случае не следует", — заключается в материале.

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