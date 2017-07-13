Инвесторы вложат около 155 млн рублей в сеть "Подмосковный фермер"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Частные инвестиции в реализацию проекта сети магазинов "Подмосковный фермер" в 2017 году достигнут порядка 155 миллионов рублей, в 2018 году могут открыть не менее 12 таких магазинов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова, которые приводятся в материале, проект сети магазинов "Подмосковный фермер" на территории Московской области был запущен, в первую очередь для того, чтобы мотивировать местных и локальных производителей на развитие.

"Розничная торговля — это прямой и самый доходный канал сбыта и быстрого оборота. Государственной программой "Предпринимательство Подмосковья" на 2017 год предусмотрена организация 20 объектов "Подмосковный фермер". Таким образом, сумма внебюджетных средств, частных инвестиций в реализацию проекта на конец года достигнет не менее 155 миллионов рублей", — сказал Посаженников.

Он подчеркнул, что в среднем на организацию одного магазина "Подмосковный фермер" требуется порядка 7-8 миллионов рублей. В эту сумму входит стоимость самого торгового объекта (НТО), стоимость оборудования, платежи за подключение к источникам энергоснабжения, плата за размещение объекта, а также оплата прочих обязательных при организации нестационарной розничной торговли услуг.

"На 2018 год ожидается открытие не менее 12 магазинов "Подмосковный фермер", — добавил министр.

Он также напомнил, что уже до конца июля в Московской области запланировано открытие трех магазинов фермерской продукции "Подмосковный фермер": в Дмитрове в микрорайоне имени Аверьянова, в Кашире на улице Коммунистической и в Зарайске в Первом микрорайоне. В этих магазинах покупателям гарантирован следующий фермерский ассортимент: свежее мясо, копчения и колбасы, мягкие и молодые сыры, сыры твердых сортов, мед в сотах и фасованный, сезонные овощи, зелень, соления и свежевыпеченный хлеб.

"Вся продукция, представленная в магазинах, произведена фермерскими хозяйствами Московской области", — заключил Посаженников.