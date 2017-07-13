За капремонтом подъездов в Подмосковье можно следить через видеокамеры

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Жители Московской области через раздел "Общественный контроль" на сайте "меняемподъезды.рф" смогут посмотреть за ходом работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах, видеотрансляции ведется через интернет, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

Как отмечается в материале, на интернет-сайте меняемподъезды.рф, посвященном реализации губернаторской программы "Мой подъезд", открыт специальный раздел "Общественный контроль".

"Одно из новшеств, реализованных в новом разделе сайта — возможность организации видеотрансляции хода работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах. Трансляцию рекомендовано организовать управляющим компаниям, в годовом плане которых предусмотрен ремонт не менее 100 подъездов. Все активные видеокамеры нанесены в данном разделе на интерактивную карту — это упрощает задачу по поиску "картинки" из конкретного подъезда", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на сайте организована видеотрансляция из 46 подъездов, в которых проводятся ремонтные работы. В ближайшее время количество охваченных видеотрансляцией подъездов планируется увеличить.

Как уточняется в сообщении, также в данном разделе размещены формы обратной связи, посредством которых жители могут направить свои замечания и предложения по поводу качества проводимых в их подъезде работ, а также результатам проведенных работ. В том числе можно сформировать фотоотчет и прислать его в Ассоциацию председателей советов МКД Московской области через социальные сети.

"Ассоциация председателей советов МКД Московской области выполняет важную функцию по организации общественного контроля за качеством работ по ремонту и благоустройству. В тесном взаимодействии с региональным министерством ЖКХ и надзорными органами активисты Ассоциации постоянно совершенствуют механизмы общественного контроля, делая их более удобными и доступными для жителей", — приводятся в сообщении слова Пестова.