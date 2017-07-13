В Королеве на премию "Наше Подмосковье" претендуют свыше 500 проектов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более пятисот проектов на соискание премии "Наше Подмосковье" подали жители Королева, с 10 июля стартовал второй этап конкурса — презентации проектов, сообщается на сайте городской администрации.

Как следует из материала, на втором этапе во всех муниципалитетах Московской области, а также в доме правительства региона пройдет презентация проектов, которая обязательна для всех участников. Третий этап пройдет с 25 сентября по 25 октября, проекты будут оцениваться экспертами.

"Королевцы ежегодно принимают активное участие в конкурсе. В этом году жители наукограда представили 530 проектов по четырем основным категориям: "Инициатива" — 500 проектов, "Команда" — 23 проекта, "Объединение" — шесть проектов, "Сообщество" — один проект", — сообщается на сайте.

В материале уточняется, что 163 проекта представлено в номинации "Вектор Развития", 145 — "Культпросвет", 74 — "Активное Подмосковье". На номинацию "Гражданская инициатива" подано 65 проектов, "Зеленый регион" — 53 проекта и 30 проектов потупило на номинацию "Доброе сердце".

Ежегодная премия "Наше Подмосковье" учреждена губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2013 году. Идея конкурса заключается в непосредственном привлечении жителей Московской области к решению проблем региона и стимулировании гражданских инициатив.