Подмосковное Минэкологии выпустило серию книг о природе

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство экологии Московской области выпускает серию экологического фэнтези.

Министерство экологии Подмосковья выпускает серию книг о природе, сообщил телеканал "360". Вторую часть фэнтези "Хранимиры" представила психолог и писатель Елена Журек.

Книги предусмотрены для детей от трех до шести лет. Они рассказывают о героях, спасающих планету.

"Эта книга с прицелом на то, чтобы мы изменили будущее. Приняв идеологию, став взрослым, ребенок не сможет помыть машину на берегу водоема, где купаются дети", — отметила автор.

В экологический квест с участием хранимиров из книг Елены Журек смогли отправиться дети из оздоровительного лагеря в Клинском районе. Участники узнали о неосторожном обращении с огнем, о том, как беречь природу.

Всего выпущено 22 тысячи книг о хранимирах. В магазине издание купить нельзя — книги распространяют в школах и детских садах бесплатно.