Организаторы готовы провести в Жуковском МАКС-2017 при любой погоде

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. План действий при неблагоприятной погоде во время МАКС-2017 усовершенствован в Жуковском.

В Жуковском улучшили план действий при чрезвычайных ситуациях при неблагоприятной погоде во время МАКС-2017. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу муниципалитета Андрея Войтюка.

"Нами усовершенствован план действий на случай чрезвычайной ситуации при неблагоприятных погодных условиях, касающийся как комплекса мер безопасности, так и увеличения резерва автобусов — их будет 25", — заявил Войтюк. Он также отметил, что все мероприятия одобрил федеральный оргкомитет.

Войтюк добавил, что при подготовке к Международному авиационно-космическому салону учли опыт предыдущих лет — в этом году МАКС отметит 25-летие.