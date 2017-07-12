В Подмосковье в 2017 году капитально отремонтируют 60 спортплощадок

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Московской области в 2017 году планируют капитально отремонтировать 60 спортивных площадок и других плоскостных спортивных сооружений, в частности, футбольных полей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В 2017 году в Подмосковье предусмотрено обустроить и капитально отремонтировать 60 плоскостных спортивных сооружений", — сообщила Забралова, ее слова приводятся в сообщении.

По ее словам, речь идет о футбольных полях и площадках для занятий силовой гимнастикой. Развитие спортивной инфраструктуры осуществляется в рамках госпрограммы "Спорт Подмосковья".

"В области создают спортивные площадки, чтобы сделать массовый спорт максимально доступным. В этом году отремонтируют и обустроят шесть футбольных полей и 54 площадки для занятий силовой гимнастикой", — сказала Забралова.

Она напомнила, что в 2016 году в Подмосковье обустроили пять футбольных полей с искусственным покрытием, 33 многофункциональные хоккейные площадки и 21 площадку для воркаута. Также установлено 18 площадок для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне".

По словам Забраловой, движение популярно в регионе: на сайте всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" зарегистрировано более 515 тысяч человек, проживающих в Московской области. При этом с момента внедрения комплекса знаки отличия ГТО получили 33 тысячи жителей Подмосковья.