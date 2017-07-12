Аэропорт "Жуковский" не планируют переименовывать

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Название аэропорта "Жуковский" не планируют менять на "Раменское", такое решение было принято по просьбе местных жителей, сообщил глава городского округа Андрей Войтюк.

Международный аэропорт "Жуковский", открытый в мае 2016 года в Подмосковье, не значится в перечне воздушных гаваней федерального значения, так как по документам он до сих пор остается под другим названием — "Международный аэропорт "Раменское". Вопросом переименования занимается ОАО "Рампорт Аэро".

"Жители массово просили не переименовывать аэропорт в "Раменское". Поэтому на совещании под руководством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова было единогласно принято решение о том, что аэропорт оставит название "Жуковский", — сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области Войтюк.

Он добавил, что сейчас завершается оформление соответствующих документов.

Аэропорт "Жуковский" — новейший российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома "Раменское" с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.