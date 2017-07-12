В Подмосковье выявили более 20 тысяч нарушений оплаты проезда

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В общественном транспорте Московской области зафиксировали более 20 тысяч административных правонарушений по оплате проезда за второй квартал 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"ГКУ МО "Административно-пассажирская инспекция" за второй квартал проверило около 60 тысяч транспортных средств на соблюдение перевозчиками законодательства по оплате проезда в общественном транспорте в регионе. Выявлено более 23 тысяч правонарушений на общую сумму более 36 миллионов рублей", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков, его слова приводятся в материале.

Он отметил, что за июнь специалисты проверили более 4,5 тысячи транспортных средств и выявлено 7,4 тысячи нарушений на сумму более 11,5 миллионов рублей. Проведены мероприятия по маршрутам, эксплуатируемым в рамках пилотного проекта "Без кондуктора": №1, №22 и №27 в Химках, на маршрутах № 1 и № 2 в Королеве, №1045 в Подольске, № 1, № 2, № 3, № 4 в Долгопрудном и маршруты № 1, № 4, № 9 в городе Раменское.

"Кроме того, в рамках контроля безналичной оплаты проезда картой "Стрелка" проведены мероприятия на маршрутах с наименьшим количеством транзакций на территориях городских округов: Красногорск, Жуковский, Люберцы, Одинцово, Балашиха, в том числе и на смежных маршрутах. За минувший месяц проверено около 4 тысяч транспортных средств и выявлено около 2 тысяч административных правонарушений", — подчеркнул Тресков.

Направить обращения по фактам отказа в приеме безналичной системы оплаты, а также невыдачи билета можно на портале "Добродел" в разделе "общественный транспорт".