В Жуковском планируют открыть новую детскую поликлинику к концу года

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первые пациенты смогу посетить новую детскую поликлинику на улице Дугина в подмосковном Жуковском уже в конце текущего года, сообщил глава городского округа Жуковский Андрей Войтюк.

"Строительная часть закончена, поликлинику, как и обещали, сдадим в этом году. Она рассчитана на 160 посещений. Мы переводим в новое здание две старые детские поликлиники с улицы Дугина. Новая поликлиника будет соответствовать современным стандартам, и там очень красиво, даже предусмотрен бассейн для маленьких детей — десять на четыре метра. Сейчас заключаются соглашения на приобретение высокотехнологичного оборудования. Думаю, что в конце года поликлиника начнет принимать детей", — сказал Войтюк в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он добавил, что рядом с поликлиникой строится детский оздоровительный центр с 25-метровым бассейном.

"Пока инвестор приостановил строительство центра, чтобы выполнить обязательства по поликлинике. Но и центр месяцев через восемь-десять запустим", — подчеркнул Войтюк.

По словам главы округа, также в Жуковском завершается капремонт отделения скорой помощи, строительство Межмуниципального детского консультативно-диагностического центра. На 2017 год запланирован ремонт приемного отделения ГКБ.