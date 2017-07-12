В Истре построят новую школу на 550 учащихся в 2019 году

МОСКВА, 12 июля — РИА Новости. Новая школа, рассчитанная на 550 учащихся, появится в Истре в 2019 году, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы на 550 учащихся вблизи деревни Черная городского округа Истра", — говорится в сообщении.

В здании новой трехэтажной школы будут размещены учебные помещения для 22 классов начальной, средней и старшей ступени, помещения для групп продленного дня, спальни-игровые, санузлы. В состав общешкольной группы входит библиотека, столовая, спортивный зал, актовый зал, библиотека, медицинские, административные и технические помещения. Общая площадь здания составит 9,66 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории будут оборудованы физкультурно-спортивная зона, беговые дорожки, футбольное поле, установлено спортивное оборудование и игровые комплексы, уточняет пресс-служба ведомства.

Застройщиком и генподрядчиком объекта выступает АО "ЛСР. Недвижимость-М", финансирование осуществляется за счет средств инвестора. Надзор за строительством данного объекта ведет отдел N 2 Главгосстройнадзора. Сформирована программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор. Планируемый срок окончания строительства — третий квартал 2019 года.