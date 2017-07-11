Творческая встреча с Егором Кончаловским состоится в подмосковном Реутове

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мероприятие состоится в Центральном городском парке 14 июля.

В Центральном городском парке Реутова 14 июля пройдет творческая встреча с режиссером, актером, сценаристом и продюсером Егором Кончаловским, сообщил телеканал "360" со ссылкой на исполняющего обязанности Главы Реутова Станислава Каторова.

Он отметил, что в рамках встречи режиссер расскажет о своем творческом пути и о истории создания своих кинолент.

Мероприятие пройдет в рамках работы Летнего кинотеатра. Жители Реутова смогут посетить творческую встречу бесплатно.