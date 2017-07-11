Около 27 тысяч парковочных мест создадут к началу МАКС-2017

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Авиасалон будет проходить в Подмосковье с 18 по 23 июля.

Порядка 27 тысяч парковочных мест будет создано к началу Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя начальника УГИБДД Главного управления МВД России по Подмосковью Александра Иванова.

Около 10 тысяч парковочных мест организуют на стоянках авиасалона, также будет создано до 17 тысяч мест на перехватывающей парковке у аэропорта "Быково".

С 18 по 23 июля во время проведения авиасалона проезд автомобилей будет организован по автодороге М5 "Урал", автодороге "Москва – Жуковский" и частично по Егорьевскому шоссе.

"Здесь будет работать система пропусков. Общее количество мест на стоянках комплекса — около 10 тысяч. Но туда заезд будет осуществляться только по пропускам, которые будут приобретены заранее", — отметил Иванов.

Также он уточнил, что для гостей, у которых не окажется пропуска, предусмотрена перехватывающая парковка у аэропорта "Быково" вместимостью до 17 тысяч автомобилей. От стоянки будут запущены автобусы-челноки, на которых можно будет бесплатно добраться до места проведения МАКС-2017.