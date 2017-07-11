В МО за полгода ликвидировали свалки мусора объемом 4 тысячи кубометров

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За первые шесть месяцев 2017 года в Московской области выявили 57 свалок.

Более четырех тысяч кубометров мусора ликвидировали на территории Московской области за шесть месяцев 2017 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора сообщил телеканал "360".

"Благодаря действиям сотрудников Госадмтехнадзора за полгода в Московской области ликвидированы 34 свалки и 184 навала мусора общим объемом 4053 тысячи кубометров" – рассказала руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Витушева добавила, что в результате ежедневной надзорной деятельности инспекторам удалось выявить за шесть месяцев 57 свалок и 224 навала общим объемом 10,5 тысячи кубических метров.

Ответственным лицам было вынесено 113 предупреждений и наложено 132 штрафа по фактам загрязнения территорий.