В Подмосковье отремонтируют порядка 32 тысяч подъездов в 2017 году

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Порядка 32 тысяч подъездов планируется отремонтировать в многоквартирных домах подмосковных муниципалитетов, сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

"Всего в Подмосковье уже отремонтировано около 22,5% подъездов из запланированных в 2017 году, что в численном выражении составляет более 7 тысяч 150 подъездов. К концу года мы планируем отремонтировать 32 тысячи подъездов ", — цитирует пресс-служба министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.

Ремонт подъездов в многоквартирных домах муниципалитетов Московской области осуществляется по программе "Мой подъезд". "Согласно программе, житель единовременно вносит до 5% стоимости ремонта подъезда — около 500-700 рублей с квартиры, остальные средства поступят из бюджета Московской области, муниципалитетов и управляющих компаний", — уточняет Хромушин.

В документе также сообщается, что в этом году затраты на текущий ремонт подъездов в домах подмосковных муниципалитетов в общей сложности составят 5,9 миллиарда рублей. Из этой суммы 35,5% составят субсидии областного бюджета. Средства выделены в рамках госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы". Еще 12% составляют средства бюджетов муниципалитетов, 47,5% от суммы оплачивают управляющие компании, затраты жителей не превысят 5%.