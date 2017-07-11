Завершено строительство жилого дома в Подольске

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Завершено строительство жилого дома на улице Мира в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации четырехсекционному 17-этажному жилому дому № 4а", — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева.

Застройщиком выступает муниципальное казенное предприятие городского округа Подольск "Управление капитального ремонта и строительства" (МКП г. о. Подольск "УКРИС"), уточняется в сообщении пресс-службы.

Общая площадь объекта составляет 24,446 тысяч квадратных метров. К заселению готовы 288 квартир жилой площадью 20,831 тысяч квадратных метров. Здание оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения. Также выполнено благоустройство придомовой территории: установлены детские игровые и спортивные комплексы, оборудованы пешеходные дорожки, зоны отдыха, обустроена парковка на 61 машино-место, передает Главгосстройнадзор.