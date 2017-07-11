Три дизайн-проекта библиотек планируют реализовать в Подмосковье
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Химках, Одинцове и Вербилках планируют реализовать проекты облика "библиотеки будущего" в 2017 году, которые отобрало министерство культуры Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Министерство культуры и Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области объявили конкурс на разработку дизайн-проектов библиотек Подмосковья, напоминается в пресс-релизе.
"В ходе конкурса выбиралась лучшая концепция модернизации библиотек региона: рассматривались предложения по фирменному стилю, функционально-планировочным решениям пространств, архитектурно-художественному облику интерьеров и экстерьеров. Из поступивших на конкурс 45 заявок выбраны три проекта, которые планируется реализовать до конца года в Химках, Одинцове и Вербилках", — говорится в сообщении.
По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, которые приводятся в материале, библиотека уже давно превратилась в многофункциональное пространство.
"Современная библиотека — это не только программное обеспечение, электронный каталог, но и уютное пространство, где можно комфортно и приятно провести время с друзьями за игрой, чтением или просто за чашечкой кофе. Это место, где регулярно проходят выставки, лекции, семинары, мастер-классы, концерты, встречи. Гармонично сочетаются современное творчество и традиционное искусство", — подчеркнула Косарева.
В декабре 2016 года один из старейших исследовательских университетов США уже выкладывал подборку обложек детских книг, изданных в СССР до 1938 года.
Сами издания хранятся в специальном собрании при отделе редких книг Принстонского университета - Детской библиотеке Котсена.
Всего в ней числится больше 1800 русскоязычных детских изданий, но в открытый доступ пока выложены лишь несколько десятков.
Среди них книги Владимира Маяковского с редкими иллюстрациями грузинского авангардиста Кирилла Зданевича.
Кроме обложек в дополненной онлайн-библиотеке теперь можно увидеть и даже полистать сами тексты.
Список на сайте структурирован в алфавитном порядке по именам иллюстраторов.
Здесь можно увидеть редкую книжную графику выдающихся художников начала прошлого века: Александра Дейнеки, Михаила и Бориса Кустодиевых, Алисы Порет, Любови Поповой и многих других.
На фото разворот книги стихов Надежды Павлович "Большевик Том", оформленный Борисом Кустодиевым.
В архиве можно найти первые издания произведений Владимира Маяковского, Агнии Барто, Евгения Шварца, Даниила Хармса, Самуила Маршака.
На фото разворот книги Николая Заболоцкого "Как победила революция" с иллюстрациями Алисы Порет.
Архив будет также интересен тем, кто интересуется историей советского плаката и пропагандисткой литературы.
На фото разворот сказки "Джимми Джой в гости к пионерам" с иллюстрациями Бориса Кустодиева.
Также на сайте выставлена уникальная тиражная графика. Как, например, этот альбом "Красная армия" с иллюстрациями Александра Дейнеки.
По выложенным в открытый доступ изданиям зарубежный читатель не только может познакомиться с советской литературой для детей, но и узнать, как зарождался новый визуальный язык в СССР.