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Новости Подмосковья

Три дизайн-проекта библиотек планируют реализовать в Подмосковье

13:0611.07.2017
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© Fotolia / Davizro PhotographyКниги. Архивное фотоКниги. Архивное фото
© Fotolia / Davizro Photography

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Химках, Одинцове и Вербилках планируют реализовать проекты облика "библиотеки будущего" в 2017 году, которые отобрало министерство культуры Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Репродукция картины Портрет А. П. Чехова
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Министерство культуры и Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области объявили конкурс на разработку дизайн-проектов библиотек Подмосковья, напоминается в пресс-релизе.

"В ходе конкурса выбиралась лучшая концепция модернизации библиотек региона: рассматривались предложения по фирменному стилю, функционально-планировочным решениям пространств, архитектурно-художественному облику интерьеров и экстерьеров. Из поступивших на конкурс 45 заявок выбраны три проекта, которые планируется реализовать до конца года в Химках, Одинцове и Вербилках", — говорится в сообщении.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, которые приводятся в материале, библиотека уже давно превратилась в многофункциональное пространство.

"Современная библиотека — это не только программное обеспечение, электронный каталог, но и уютное пространство, где можно комфортно и приятно провести время с друзьями за игрой, чтением или просто за чашечкой кофе. Это место, где регулярно проходят выставки, лекции, семинары, мастер-классы, концерты, встречи. Гармонично сочетаются современное творчество и традиционное искусство", — подчеркнула Косарева.

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© Фото : Из коллекции Принстонского университета
По выложенным в открытый доступ изданиям зарубежный читатель не только может познакомиться с советской литературой для детей, но и узнать, как зарождался новый визуальный язык в СССР.
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