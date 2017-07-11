Три дизайн-проекта библиотек планируют реализовать в Подмосковье

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Химках, Одинцове и Вербилках планируют реализовать проекты облика "библиотеки будущего" в 2017 году, которые отобрало министерство культуры Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Министерство культуры и Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области объявили конкурс на разработку дизайн-проектов библиотек Подмосковья, напоминается в пресс-релизе.

"В ходе конкурса выбиралась лучшая концепция модернизации библиотек региона: рассматривались предложения по фирменному стилю, функционально-планировочным решениям пространств, архитектурно-художественному облику интерьеров и экстерьеров. Из поступивших на конкурс 45 заявок выбраны три проекта, которые планируется реализовать до конца года в Химках, Одинцове и Вербилках", — говорится в сообщении.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, которые приводятся в материале, библиотека уже давно превратилась в многофункциональное пространство.

"Современная библиотека — это не только программное обеспечение, электронный каталог, но и уютное пространство, где можно комфортно и приятно провести время с друзьями за игрой, чтением или просто за чашечкой кофе. Это место, где регулярно проходят выставки, лекции, семинары, мастер-классы, концерты, встречи. Гармонично сочетаются современное творчество и традиционное искусство", — подчеркнула Косарева.