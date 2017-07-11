Экологи добиваются очистки водоемов в Люберцах и Солнечногорске

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Власти городского округа Люберцы и Солнечногорского района по требования Минэкологии Московской области должны расчистить водоемы, находящиеся на территориях городских поселений, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Ведомство потребовало привести в порядок Ухтомский пруд и его береговую зону в Люберцах, а также пруд в микрорайоне Рекинцо Солнечногорска. Осмотр показал, что зеркало Ухтомского пруда замусорено, в водоохранной зоне выявлены очаговые навалы отходов, а пруд в Рекинцо пострадал от устройства снегосвалки: вместе со снегом в водоем попали бытовые отходы", — приводятся в материале слова министра экологии и природопользования региона Александра Когана.

Он подчеркнул, что, поскольку за состоянием водных объектов в черте городских поселений обязаны следить муниципальные власти, ведомство предложило навести порядок на обоих водоемах и провести благоустройство прибрежных территорий. Ход работ будет проконтролирован инспекторами эконадзора.